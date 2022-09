Tale e quale show 2022: Valeria Marini è Britney Spears (video e gallery) (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del 30 settembre di Tale e quale show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione della showgirl “stellare” Valeria Marini, nei panni di Britney Spears con il brano Toxic. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Che dire? Apprezziamo il coraggio della Marini, lo stesso che ha avuto lo scorso anno Alba Parietti. Della somiglianza vocale possiamo anche evitare di parlare, mentre segnaliamo in modo positivo la performance nel ballo. Quella la salviamo, suvvia… Potete vedere l’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del 30 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione dellagirl “stellare”, nei panni dicon il brano Toxic. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Che dire? Apprezziamo il coraggio della, lo stesso che ha avuto lo scorso anno Alba Parietti. Della somiglianza vocale possiamo anche evitare di parlare, mentre segnaliamo in modo positivo la performance nel ballo. Quella la salviamo, suvvia… Potete vedere l’esibizione di ...

GabriellaMeo : #jeru La Marini a 'Tale e quale show' ?? C'è di che ?? senza fine, povere orecchie?? Aiutooo Ci siamo capiti? ?? - LucyaC87 : Senza Malgioglio tale e quale perderebbe metà del divertimento... gli altri giudici non pervenuti.. #taleequaleshow #TaleeQualeShow - tuttobenissimo : RT @fraversion: Tale e Quale Show è l’eterno ritorno dell’uguale. Rassicurante come gli chapeau della Goggi e la conduzione di Carlo Conti,… - adorototale : A tale e quale servirebbe un ruolo social come quello di Giulia Salemi al GFVip, non può fare tutto Carlo ?????? - eLiz16_ : @lovecarlos___ NO MA IO DEVO INIZIARE A STUDIARE DORIAN GRAY TRA UN PO’ io sto bene, sto guardando tale e quale show?????? -