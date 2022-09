(Di venerdì 30 settembre 2022) La ratifica dell'annessione dei territori ucraini ha provocato la reazione della comunità internazionale. Usa e Regno Unito hanno annunciato sanzioni, come già fatto dall'Ue, e il G7 ha minacciato di colpire chi "darà supporto politico o economico a queste violazioni del diritto internazionale". "Questo è il più grande tentativo di annessione di territorio europeo con la forza dSeconda guerra mondiale", ha denunciato il segretario generale della, Jens, invitando tutti gli Stati a non riconoscerne il nuovo status.parlstampa nel quartier generale dell'Alleanza atlantica. "L'Italia condanna con la massima fermezza l'annessione illegale", la posizione della Farnesina, mentre la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha definito la "visione" del presidente ...

tempoweb : #Stoltenberg avverte: 'Seria escalation'. Ma sull'adesione alla #Nato decidono i Paesi #Putin… -

TRT

... Jens, con le quali ha ribadito quanto la minaccia di una guerra nucleare sia concreta: ... Il canale stessocomunque che non c'è ancora una conferma di queste informazioni. Tutto ...... Jens, con le quali ha ribadito quanto la minaccia di una guerra nucleare sia concreta:... Il canale stessocomunque che non c'è ancora una conferma di queste informazioni. Tutto ... Stoltenberg avverte Putin: “La NATO prenderà sul serio la retorica nucleare” Il segretario generale dell’Alleanza atlantica risponde alla richiesta di Kiev. Poi la precisazione: “Non siamo in guerra, ma sosteniamo la legittima difesa” ...Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato chiaro: "Kiev ha il diritto di continuare a difendersi anche nei territori che saranno eventualmente annessi dalla Russia. Dal nostro punto di vista ...