"Se ne va". Il GF Vip perde i pezzi, la decisione improvvisa per un motivo preciso. "Ha paura" (Di venerdì 30 settembre 2022) Colpo di scena in arrivo al GF Vip 7. Una concorrente sarebbe pronta a dire addio al reality show di Alfonso Signorini. E ci sarebbe una ragione ben precisa dietro questa scelta, almeno stando ad una compagna di avventura, che ha svelato quale sarebbe il reale piano della showgirl. Non abbiamo certezze perché lei non ha ancora confermato ufficialmente queste intenzioni, ma certamente il pubblico è comunque in trepidante attesa e vuole sapere qualcosa in più su ciò che succederà nei prossimi giorni. A vomitare tutta la verità e a rendere ancora più accattivante questo inizio del GF Vip 7 è stata Cristina Quaranta, che ha dunque fatto il nome della concorrente che sarebbe ormai vicinissima al passo d'addio. La confessione è iniziata in questo modo: "Ma lo sai che vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te (in riferimento a Nikita Pelizon n.d.r.). Io pensavo non fosse seria e invece vuole ...

