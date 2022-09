Reddito di cittadinanza, altolà dell’Europa alla Meloni: “Non abolirlo, aiuta i poveri” (Di venerdì 30 settembre 2022) Anche l’Unione Europea interviene nel dibattito interno alla politica italiana sull’abolizione del Reddito di cittadinanza. La Commissione, l’organo esecutivo della Ue, si schiera a favore del sussidio statale e invita l’Italia a usare al meglio lo strumento del Reddito minimo per garantire l’inclusione nel mercato del lavoro. Anche l’Ue si schiera a favore del Reddito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Anche l’Unione Europea interviene nel dibattito internopolitica italiana sull’abolizione deldi. La Commissione, l’organo esecutivo della Ue, si schiera a favore del sussidio statale e invita l’Italia a usare al meglio lo strumento delminimo per garantire l’inclusione nel mercato del lavoro. Anche l’Ue si schiera a favore delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

