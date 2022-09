Quando si gioca Italia-Olanda? Programma Mondiali volley femminile, orario, canale tv in chiaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Il torneo dei Mondiali 2022 di volley femminile proseguirà per l’Italia domenica 2 ottobre: nella prima fase, dopo le quattro vittorie ottenute finora, le azzurre incontreranno, alle ore 16.00, i Paesi Bassi, nel match valido per la quinta giornata della rassegna iridata. La diretta tv di Paesi Bassi-Italia sarà fruibile su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now, volleyballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide delle azzurre. Di seguito il Programma di Paesi Bassi-Italia con l’orario della sfida. Mondiali volley femminile 2022 Domenica 2 ottobre – 5a giornata Paesi ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Il torneo dei2022 diproseguirà per l’domenica 2 ottobre: nella prima fase, dopo le quattro vittorie ottenute finora, le azzurre incontreranno, alle ore 16.00, i Paesi Bassi, nel match valido per la quinta giornata della rassegna iridata. La diretta tv di Paesi Bassi-sarà fruibile su Rai 2, Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now,ballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide delle azzurre. Di seguito ildi Paesi Bassi-con l’della sfida.2022 Domenica 2 ottobre – 5a giornata Paesi ...

