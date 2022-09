Perché il retinolo è fondamentale per la tua beauty routine autunnale (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella beauty routine autunnale bisogna assolutamente includere il retinolo. E il Perché è presto detto: con l'arrivo della stagione grigia e uggiosa anche il colorito appare più spento e, prendendo meno sole, è possibile vedere la pelle anche più impura e stanca. Il retinolo serve proprio a farla risplendere, oltre che a levigarla e a eliminare eventuali macchie cutanee. Morale: la skincare di stagione ha bisogno dell'attivo più rigenerante che ci sia sul mercato. Cosa è il retinolo Il retinolo è naturalmente prodotto dalla mostra pelle, ed è una molecola che deriva dalla vitamina A. Essendo un retinoide, è in grado di rigenerare le cellulare, permettendo all'epidermide di produrre nuova elastina e nuovo collagene. Ma attenzione se è la prima volta ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Nellabisogna assolutamente includere il. E ilè presto detto: con l'arrivo della stagione grigia e uggiosa anche il colorito appare più spento e, prendendo meno sole, è possibile vedere la pelle anche più impura e stanca. Ilserve proprio a farla risplendere, oltre che a levigarla e a eliminare eventuali macchie cutanee. Morale: la skincare di stagione ha bisogno dell'attivo più rigenerante che ci sia sul mercato. Cosa è ilIlè naturalmente prodotto dalla mostra pelle, ed è una molecola che deriva dalla vitamina A. Essendo un retinoide, è in grado di rigenerare le cellulare, permettendo all'epidermide di produrre nuova elastina e nuovo collagene. Ma attenzione se è la prima volta ...

