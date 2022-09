Per l’annessione Putin sceglie il palco della Piazza Rossa (Di venerdì 30 settembre 2022) I due grandi fattori del conflitto tra la Russia e i paesi della Nato, da una parte i confini dell’Ucraina, dall’altra i gasdotti Nord Stream, si allineano in queste ore L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 settembre 2022) I due grandi fattori del conflitto tra la Russia e i paesiNato, da una parte i confini dell’Ucraina, dall’altra i gasdotti Nord Stream, si allineano in queste ore L'articolo proviene da il manifesto.

Ettore_Rosato : Alla farsa dei referendum di annessione alla #Russia fa bene l’#Europa a rispondere con durezza. Rifiuteremo sempr… - Agenzia_Ansa : Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse per i referendum… - Agenzia_Ansa : La Turchia condanna i referendum per l'annessione alla Russia di 4 regioni sotto il suo controllo in Ucraina, defin… - SandraM_Tcon0 : RT @silvias_72: 35 milioni per assistere gli ucraini, 5 milioni per le Marche alluvionate.. ma è stata ratificata l’annessione dell’Ucraina… - baiasilente : RT @frustametafora: Santoro: se la UE facesse pressione sugli USA per una trattativa tra Biden, Putin e Zelensky, si arriverebbe alla pace… -