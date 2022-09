“Pamela Prati mi ha aggredita!”, Valeria Marini parla del famoso litigio e svela un retroscena (Di venerdì 30 settembre 2022) Valeria Marini e Pamela Prati hanno litigato furiosamente negli anni ‘90. Intervistata da Libero, la concorrente di Tale e Quale Show ha raccontato alcuni retroscena sulla diatriba che Giovanni Ciacci ha svelato di aver visto da molto vicino. “Pamela Prati mi ha aggredita!”, Valeria Marini parla del famoso litigio La showgirl stellare ha picchiato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 settembre 2022)hanno litigato furiosamente negli anni ‘90. Intervistata da Libero, la concorrente di Tale e Quale Show ha raccontato alcunisulla diatriba che Giovanni Ciacci hato di aver visto da molto vicino. “mi ha”,delLa showgirl stellare ha picchiato la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : RAGA FINIREMO PER FAR VINCERE PAMELA PRATI. #GFVIP - trash_italiano : Marzo 2023 Pamela Prati vince il #GFVIP, l’Aicos Management viene ricostituita. Inizia la terza stagione di Pratiful. - GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - blogtivvu : “Pamela Prati mi ha aggredita!”, Valeria Marini parla del famoso litigio e svela un retroscena - Mattiabuonocore : I concorrenti sanno palesemente che una storia d'amore di Pamela Prati oscurerebbe tutto il resto e fanno di tutto… -