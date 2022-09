Nord Stream | nube di metano sull' Italia | arriverà in giornata Cnr | ' Nessun rischio per la salute'

(Di venerdì 30 settembre 2022), ladi gasfuoriuscito dai gasdotti che collegano la Russia alla Germaniainsopra l'. Si tratta di circa 80mila tonnellate di gas in atmosfera, ma per ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato gli occidentali di essere dietro le "esplosioni" che hanno causato gravi perdite nei gasdotti1 e 2. "Organizzando esplosioni sui gasdotti internazionali che corrono lungo il fondo del Mar Baltico, hanno di fatto iniziato a distruggere le infrastrutture energetiche europee", ha ..., la nube di gas metano fuoriuscito dai gasdotti che collegano la Russia alla Germania arriverà in giornata sopra l'Italia. Si tratta di circa 80mila tonnellate di gas in atmosfera, ma per ...ROMA – Dovrebbe arrivare in giornata sull’Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas del 27 settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, stimata nell’ultimo ...Economia Nord Stream, a chi conviene il sabotaggio del gasdotto Le ipotesi Le falle hanno messo in allarme la comunità internazionale. Nessuno dei due gasdotti stava pompando gas verso l'Europa nel m ...