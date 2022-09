No! Il saluto di von der Leyen alla presidente slovacca Caputova non è un segnale massone (Di venerdì 30 settembre 2022) I politici filo-ucraini sono stati spesso tacciati di nazismo dalla controparte filo-russa. La narrazione secondo cui l’invasione avviata da Putin sarebbe stata decisa per combattere un presunto ritorno del regime totalitario viene speso arricchita di prove fasulle. L’ultima coinvolge la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e la presidente della Slovacchia Zuzana Caputova. Per chi ha fretta: Una foto che ritrae Ursula von der Leyen e la leader slovacca Zuzana Caputova mentre si salutano è stata usata per provare la loro presunta affiliazione a logge massoniche e al nazismo In realtà Caputova non aveva nemmeno le mani nella posizione incriminata La polizia locale ha confermato che non si trattava di ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) I politici filo-ucraini sono stati spesso tacciati di nazismo dcontroparte filo-russa. La narrazione secondo cui l’invasione avviata da Putin sarebbe stata decisa per combattere un presunto ritorno del regime totalitario viene speso arricchita di prove fasulle. L’ultima coinvolge ladella Commissione Europea, Ursula von der, e ladella Slovacchia Zuzana. Per chi ha fretta: Una foto che ritrae Ursula von dere la leaderZuzanamentre si salutano è stata usata per provare la loro presunta affiliazione a logge massoniche e al nazismo In realtànon aveva nemmeno le mani nella posizione incriminata La polizia locale ha confermato che non si trattava di ...

