Napoli | Bruscolotti a valanga contro Cassano | 'Scappato da un manicomio | dice solo putt'Ecco il motivo che ha scatenato la furia dell'ex Napoli

Gazzetta_it : Bruscolotti risponde a Cassano: 'Noi scappati di casa? Lui dal manicomio' - LALAZIOMIA : Napoli, Bruscolotti a valanga contro Cassano: 'Scappato da un manicomio, dice solo putt...'Ecco il motivo che ha sc… - giambarombi : @Spazio_Napoli Chiaramente ha ragione #Bruscolotti… vedi il palmares #cassano - MilanWorldForum : Bruscolotti contro Cassano. Le dichiarazioni QUI -) - SportdelSud : ???? L'ex difensore e capitano del Napoli, Giuseppe #Bruscolotti, ha replicato alle recenti dichiarazioni di Antonio… -

Dopo Renica e, è arrivata anche la risposta di Ciro Ferrara , difensore con ilche ha vinto lo scudetto nel 1987 - 88 e nel 1989 - 90.1 Non sono andate giù le parole di Cassano all'ex capitano del('Maradona vinse uno scudetto alcon una squadra di scappati di casa). Ecco la dura reazione a Radio Kiss Kiss: 'Bisogna vedere sempre chi le dice certe cose, il soggetto lo ...Ferrara contro Cassano: «Taci, quando vincevo a Napoli prendevi il biberon». Durissima risposta dell'ex Juve a Fantantonio ...La risposta dell'ex difensore di Napoli su Instagram: "Parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno" ...