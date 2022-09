MotoGP, Francesco Bagnaia a caccia della pole a Buriram! Variabile meteo decisiva (Di venerdì 30 settembre 2022) Rivolgendo lo sguardo all’insù. Sul tracciato di Buriram, domani, si preannuncia una giornata molto intensa nel quartultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista thailandese una nuova puntata del duello “Francesco Bagnaia-Fabio Quartararo” andrà in scena per le qualifiche. Nella prima giornata di prove libere Pecco sembra aver trovare le soluzioni agli enigmi di Motegi. Nella terra del Sol Levante di trazione non ce n’era sulla sua Ducati e tentare i sorpassi era un azzardo. Ecco, pensando alla caduta dell’ultima tornata, vien da definirla così. E quindi prove comparative che hanno portato al risultato desiderato, visto che il piemontese è stato performante sia sul time-attack che sul passo gara sull’asciutto. Tutto sereno? Neanche per idea perché motivi per cui essere preoccupati ce ne sono. In primis, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Rivolgendo lo sguardo all’insù. Sul tracciato di Buriram, domani, si preannuncia una giornata molto intensa nel quartultimo round del Mondiale 2022 di. Sulla pista thailandese una nuova puntata del duello “-Fabio Quartararo” andrà in scena per le qualifiche. Nella prima giornata di prove libere Pecco sembra aver trovare le soluzioni agli enigmi di Motegi. Nella terra del Sol Levante di trazione non ce n’era sulla sua Ducati e tentare i sorpassi era un azzardo. Ecco, pensando alla caduta dell’ultima tornata, vien da definirla così. E quindi prove comparative che hanno portato al risultato desiderato, visto che il piemontese è stato performante sia sul time-attack che sul passo gara sull’asciutto. Tutto sereno? Neanche per idea perché motivi per cui essere preoccupati ce ne sono. In primis, ...

