Mondo di mezzo, Salvatore Buzzi torna in carcere dopo la sentenza della Cassazione

torna in carcere Salvatore Buzzi, uno dei due protagonisti dell'inchiesta sul Mondo di mezzo, che ieri è arrivata al suo epilogo. La Cassazione, infatti, ha confermato la condanna a 12 anni e 10 mesi per l'ex ras delle cooperative e quella a 10 anni per Massimo Carminati a 10 anni. I militari del Ros, col supporto in fase esecutiva del gruppo carabinieri di Lamezia Terme, hanno arrestato nella tarda serata di ieri Buzzi, che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Roma a seguito della pronuncia della Suprema corte. Buzzi è stato condannato per associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di valori.

