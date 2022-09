Marsiglia | trentamila euro di multa dalla Uefa per gli incidenti dopo il match contro il Tottenham

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ilha ricevuto unadi 30milada parte della, per via degli scontriildi Champions Leagueil. Nello specifico 15milasono per il lancio di oggetti, 15mila per i movimenti della folla e 2500 per l’utilizzo di fuochi d’artificio. Anche ilha ricevuto una sanzione di 6mila, per lancio di oggetti da parte di alcuni suoi tifosi. SportFace.

