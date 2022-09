Mafia Capitale, Buzzi arrestato e portato in carcere a Catanzaro per scontare il residuo di pena (Di venerdì 30 settembre 2022) Salvatore Buzzi, che deve espiare la pena residua di 7 anni e 3 mesi di reclusione, è stato arrestato a Lamezia Terme dai carabinieri del Ros dopo la condanna definitiva in Cassazione. Buzzi era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Roma, a seguito della pronuncia della Suprema Corte che ha reso definitiva la condanna emessa il 29 marzo 2021 dalla Corte di Appello di Roma a 12 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di valori. Salvatore Buzzi, che si trovava in Calabria in una comunità, dove è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno arrestato per portarlo in carcere dove deve scontare la pena ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Salvatore, che deve espiare laresidua di 7 anni e 3 mesi di reclusione, è statoa Lamezia Terme dai carabinieri del Ros dopo la condanna definitiva in Cassazione.era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Roma, a seguito della pronuncia della Suprema Corte che ha reso definitiva la condanna emessa il 29 marzo 2021 dalla Corte di Appello di Roma a 12 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di valori. Salvatore, che si trovava in Calabria in una comunità, dove è stato raggiunto dai carabinieri che lo hannoper portarlo indove devela...

RaiNews : Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannat… - Adnkronos : #Cassazione conferma condanne di #Buzzi e #Carminati. #ultimora - LGabanetti : @claudio301065 MAFIA CAPITALE - LuzPagoda : RT @Virus1979C: (Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per i due principali protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale, Salvatore B… - elidimaggio : RT @tempoweb: #MafiaCapitale Cassazione conferma le condanne per #Buzzi e #Carminati #29settembre -