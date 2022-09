Luigi Strangis | fuori il video del singolo Stai bene su tutto

(Di venerdì 30 settembre 2022)pubblica ildel suo ultimosu, in rotazione radiofonica È online da oggi ilufficiale disu, il nuovoinedito di, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di Amici, che anticipa il nuovo album Voglio la gonna, in uscita venerdì 14 ottobre. Il, diretto da Stefano Lari, rispecchia appieno l’energia del brano e la voglia di vivere con spontaneità essendo semplicemente sé stessi senza se e senza ma.su ...

VanityFairIt : Adesso la gonna è davvero genderless - IlContiAndrea : Si intitola #VoglioLaGonna il nuovo album di inediti di Luigi Strangis, in uscita venerdì 14 ottobre. Ecco la coper… - giuligalll : RT @RADIOBRUNO1: Luigi Strangis: è uscito il video di “Stai Bene Su Tutto” #LuigiStrangis #StaiBeneSuTutto - RADIOBRUNO1 : Luigi Strangis: è uscito il video di “Stai Bene Su Tutto” #LuigiStrangis #StaiBeneSuTutto - GVCCILOUIS : @MELANYAPPL @StrangisLuigi Studiare grafica sarà pur servito a qualcosa. Ecco mi è servito per sistemare le foto a Luigi Strangis -

Tra gli ultimi emersi da Amici, il vincitore della scorsa edizione. Antonino Spadaccino ad Amici ha partecipato nell'edizione del 2004, dove ha trionfato e ottenuto il premio della ...Tra i banchi della scuola made in Italy, LDA ha stretto delle importanti amicizie con giovani cantautori nonché suoi compagni di classe canto, quali Alex Wyse, Albe e, e molti tra i ... Wired Next Fest, Luigi Strangis e Alex diventano la voce delle nuove generazioni Inoltrato l'autunno, i rumors su Sanremo 2023 si fanno strada fino al prossimo Febbraio. Tra i tanti gossip c'è una voce che riguarda Tiziano Ferro, come ...Tornerà a Milano il 7 e l’8 ottobre, alla Fabbrica del Vapore, il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. RTL 102 ...