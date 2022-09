LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: scatta la FP1, Bagnaia e Espargarò sfidano Quartararo (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.57 Attenzione! Cade subito Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato in curva 3. Tutto ok per il pilota che rimette in moto la sua Honda 5.56 Di Giannantonio sale in vetta in 1:34.339, poi Zarco a 28 millesimi, Vinales e OLIVEira 5.55 Il primo tempo di riferimento della sessione viene messo a segno da Vinales in 1:34.471, poi Zarco lo supera in 1:34.367 5.54 Andiamo a vedere chi farà segnare il primo crono della FP1, cielo coperto a Buriram 5.53 I piloti che aprono il gruppo sono già pronti per lanciarsi per il primo giro lanciato, si incomincia a Buriram! 5.52 Alla spicciolata sono entrati tutti i piloti in pista. Anche Danilo Petrucci, che torna in azione con la Suzuki, per sostituire Joan Mir ancora infortunato. 5.51 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.57 Attenzione! Cade subito Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato in curva 3. Tutto ok per il pilota che rimette in moto la sua Honda 5.56 Di Giannantonio sale in vetta in 1:34.339, poi Zarco a 28 millesimi, Vinales e Oira 5.55 Il primo tempo di riferimento della sessione viene messo a segno da Vinales in 1:34.471, poi Zarco lo supera in 1:34.367 5.54 Andiamo a vedere chi farà segnare il primo crono della FP1, cielo coperto a Buriram 5.53 I piloti che aprono il gruppo sono già pronti per lanciarsi per il primo giro lanciato, si incomincia a Buriram! 5.52 Alla spicciolata sono entrati tutti i piloti in pista. Anche Danilo Petrucci, che torna in azione con la Suzuki, per sostituire Joan Mir ancora infortunato. 5.51 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti del turno ...

