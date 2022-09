Le previsioni meteo del weekend dell’1 e 2 ottobre (Di venerdì 30 settembre 2022) Torna l’alta pressione sull’Italia nel weekend dell’1 e 2 ottobre. Sabato bel tempo al Nord e al Centro, mentre al Sud arrivano piogge e temporali. Domenica qualche nube sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria di levante, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini. Temperature in aumento (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 settembre 2022) Torna l’alta pressione sull’Italia nele 2. Sabato bel tempo al Nord e al Centro, mentre al Sud arrivano piogge e temporali. Domenica qualche nube sulla Toscana centro-settentrionale, sulla Liguria di levante, sulle coste meridionali tirreniche e lungo i confini alpini. Temperature in aumento (LE).

