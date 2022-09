Lazio, Immobile a disposizione per lo Spezia: dovrebbe partire dalla panchina (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciro Immobile è a disposizione per la partita di domenica contro lo Spezia. Vinta la corsa contro il tempo ora l'attaccante deve convincere Sarri e lo staff medico. L'edema si è riassorbito e il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciroè aper la partita di domenica contro lo. Vinta la corsa contro il tempo ora l'attaccante deve convincere Sarri e lo staff medico. L'edema si è riassorbito e il ...

MessaggeroSport : Lazio, riecco Immobile: prove tattiche anti Spezia in gruppo. Ora Sarri non ha più dubbi - ilmessaggeroit : Lazio, riecco Immobile: prove tattiche anti Spezia in gruppo. Ora Sarri non ha più dubbi - sportli26181512 : Lazio, Immobile a disposizione per lo Spezia: dovrebbe partire dalla panchina: Immobile a disposizione per la gara… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Immobile a disposizione contro lo Spezia: la scelta passa a Sarri - Gazzetta_it : #Immobile a disposizione per la gara contro lo Spezia: dovrebbe partire dalla panchina -