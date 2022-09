Josè Mourinho si racconta: “La mia voglia di vincere non finirà mai” (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’impresa più difficile? Per me è impossibile scegliere. Ogni vittoria è speciale e ogni trofeo unico a suo modo”. Lo dice Josè Mourinho, primo allenatore della storia ad aver vinto tutti e tre i trofei europei Uefa in attività. La Champions League (Inter, Porto), la Coppa Uefa/Europa League (Porto, Manchester Utd) e la Conference League con la Roma. La sua Roma, che vuole vincere ancora: “La mia voglia di farlo non finirà mai“, spiega Mou in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’allenatore portoghese si dice “fortunato” ad aver vissuto a Milano e Roma, “i due centri nevralgici dell’Italia”. “Milano è il motore dell’economia del Paese, mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all’aria aperta della storia italiana. Mi ritengo fortunato ad avere avuto la ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) “L’impresa più difficile? Per me è impossibile scegliere. Ogni vittoria è speciale e ogni trofeo unico a suo modo”. Lo dice, primo allenatore della storia ad aver vinto tutti e tre i trofei europei Uefa in attività. La Champions League (Inter, Porto), la Coppa Uefa/Europa League (Porto, Manchester Utd) e la Conference League con la Roma. La sua Roma, che vuoleancora: “La miadi farlo nonmai“, spiega Mou in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’allenatore portoghese si dice “fortunato” ad aver vissuto a Milano e Roma, “i due centri nevralgici dell’Italia”. “Milano è il motore dell’economia del Paese, mentre Roma è il centro del potere politico e, si può dire, il museo all’aria aperta della storia italiana. Mi ritengo fortunato ad avere avuto la ...

Solo_La_Lazio : ?? #Mourinho così alla #GazzettadelloSport ?? “#Lazio? Non ci penso…” ?? Ah Josè…. - strumentiumani : RT @ilRomanistaweb: ?? #Dybala è tornato e punta verso l'Inter Oggi il provino decisivo, ieri per l'attaccante argentino seduta defatigant… - ilRomanistaweb : ?? #Dybala è tornato e punta verso l'Inter Oggi il provino decisivo, ieri per l'attaccante argentino seduta defati… - sportface2016 : Josè #Mourinho si racconta: 'La mia voglia di vincere non finirà mai' - ReteSport : ?? Il divino Josè ha parlato ???????? #Mourinho -