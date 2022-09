Infortuni | Bettoni Inail | Piaga Paese | ampliare platea assicurati | troppe le categorie ancora escluse

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Labitalia) - “Purtroppo il bilanciostico non dà segnali confortanti. Numeri che testimoniano la persistente gravità di un fenomeno che resta una delle principali piaghe del, che deve essere contrastato con tutti i mezzi possibili”. Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia il presidente dell'Francocommentando i dati diffusi oggi, aggiornati al periodo gennaio - agosto 2022. “Nei primi otto mesi del 2022 - spiega - si registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, un significativo aumento delle denunce dio in complesso (+38,7%) e un calo di quelle mortali che tuttavia non delinea una traiettoria rassicurante in quanto è il risultato della minore incidenza dei decessi da contagio covid, a cui si contrappone un incremento dei casi ...