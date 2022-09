Il sindaco Grando all’alberghiero di Ladispoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladispoli – Con la ripresa delle attività didattiche torna al centro dei riflettori la palestra dell’Alberghiero di Ladispoli. Dopo la notizia dello stanziamento di fondi ministeriali (oltre 1 milione e 800.000 euro), che aveva riacceso le speranze degli studenti e delle loro famiglie, si pone infatti il problema di come affrontare il periodo di transizione che porterà prima all’avvio dei lavori di edificazione, quindi al completamento della struttura. “E’ nostra intenzione trovare gli strumenti più efficaci per assicurare agli alunni lo svolgimento delle attività sportive. – ha dichiarato la Dirigente scolastica dell’Istituto di via Federici Prof.ssa Vincenza La Rosa – Combattiamo da dieci anni questa battaglia e non abbasseremo la guardia”. “E’ in gioco un diritto intangibile e irrinunciabile sancito dalla nostra Costituzione: quello all’istruzione e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 30 settembre 2022)– Con la ripresa delle attività didattiche torna al centro dei riflettori la palestra dell’Alberghiero di. Dopo la notizia dello stanziamento di fondi ministeriali (oltre 1 milione e 800.000 euro), che aveva riacceso le speranze degli studenti e delle loro famiglie, si pone infatti il problema di come affrontare il periodo di transizione che porterà prima all’avvio dei lavori di edificazione, quindi al completamento della struttura. “E’ nostra intenzione trovare gli strumenti più efficaci per assicurare agli alunni lo svolgimento delle attività sportive. – ha dichiarato la Dirigente scolastica dell’Istituto di via Federici Prof.ssa Vincenza La Rosa – Combattiamo da dieci anni questa battaglia e non abbasseremo la guardia”. “E’ in gioco un diritto intangibile e irrinunciabile sancito dalla nostra Costituzione: quello all’istruzione e ...

0766news_TripTv : ?? Ladispoli, il Sindaco Grando in visita all'Alberghiero ???? Leggi l'articolo ?? - lacittanews : Incarichi gratuiti, fra questi anche ex assessori e consiglieri come la Cordeschi e Ciampa Nella mattinata di oggi… - Terzobinarioit : Caos in consiglio a Ladispoli, Grando Sindaco: 'Noi non strumentalizziamo la questione alla ricerca di un futile co… - lacittanews : “Nello scorso consiglio comunale, dall’intervento del Sindaco e dalle approfondite delucidazioni del Consigliere D… -