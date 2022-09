Il maltempo provoca frane e allagamenti dal Friuli alla Campania (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Situazione meteorologica difficile in Friuli con forte maltempo ovunque. Un centinaio di volontari della Protezione Civile di Palmanova sono stati impegnati, la notte scorsa, in provincia di Udine, a causa forti piogge con allagamenti. I principali interventi sono stati eseguiti a Manzano, per l'allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata invasa dall'acqua. A Pavia di Udine in numerose strade allagate circa 30 centimetri d'acqua hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata è stata transennata e sono stati posizionati segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata. Ad Attimis Protezione civile al lavoro per una frana di detriti che si è riversata ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Situazione meteorologica difficile incon forteovunque. Un centinaio di volontari della Protezione Civile di Palmanova sono stati impegnati, la notte scorsa, in provincia di Udine, a causa forti piogge con. I principali interventi sono stati eseguiti a Manzano, per l'gamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata invasa dall'acqua. A Pavia di Udine in numerose stradegate circa 30 centimetri d'acqua hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata è stata transennata e sono stati posizionati segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata. Ad Attimis Protezione civile al lavoro per una frana di detriti che si è riversata ...

