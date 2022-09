Il fidanzato turco di Gegia esiste. Cosa scoprono i telespettatori del Gfvip (Di venerdì 30 settembre 2022) Non è Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato della Prati (che per mesi e mesi ha monopolizzato l'informazione). L'uomo di Gegia, un turco dallo sguardo intenso, esiste davvero. E lei ne parla nel corso della puntata del Gfvip. Si sono conosciuti a Istanbul in aeroporto, lui ha 20 anni più di Gegia. I due si sentirebbero quotidianamente su WhatsApp parlando in una lingua a metà tra il turco e l'italiano. Mehmet esiste. E su Twitter l'hanno trovato subito i telespettatori più curiosi. “I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l'ha contattato! E' lui, quello della foto. Uno di Twitter l'ha contattato e lui l'ha insultato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Non è Mark Caltagirone, il fantomaticodella Prati (che per mesi e mesi ha monopolizzato l'informazione). L'uomo di, undallo sguardo intenso,davvero. E lei ne parla nel corso della puntata del. Si sono conosciuti a Istanbul in aeroporto, lui ha 20 anni più di. I due si sentirebbero quotidianamente su WhatsApp parlando in una lingua a metà tra ile l'italiano. Mehmet. E su Twitter l'hanno trovato subito ipiù curiosi. “I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l'ha contattato! E' lui, quello della foto. Uno di Twitter l'ha contattato e lui l'ha insultato ...

tempoweb : Il fidanzato turco di #Gegia esiste. Cosa scoprono i telespettatori del #Gfvip #30settembre #iltempoquotidiano… - MarcomelC : Trash è quando Signorini dice ad Edoardo di alzarsi per vedere se ha l'erezione o quando le donne litigano per il c… - infoitcultura : Gegia presenta Mehmet, il fidanzato turco più giovane di 20 anni - zazoomblog : GF VIP Gegia: il fidanzato turco Mehmet esiste davvero? Chi è? FOTO e tutta la verità - #Gegia: #fidanzato #turco… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'L'ho visto una volta in aeroporto e dice di amarmi' #Gegia dice di essere fidanzata con un ragazzo più giovane di lei di 20… -