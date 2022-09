Hertha Berlino | tumore maligno per Boetius | ma non occorrerà la chemio perchè scoperto in tempo

zazoomblog : Hertha Berlino operato Boetius: 'Intervento ok mi sento privilegiato' - #Hertha #Berlino #operato… - sportli26181512 : Hertha Berlino, operato Boetius: 'Intervento ok, mi sento privilegiato': Il calciatore dell'Hertha Berlino Jean-Pau… - xquantoconcerne : RT @GoalItalia: Dramma Boetius: al calciatore dell'Hertha Berlino è stato diagnosticato un tumore ai testicoli ?? - giangio87 : RT @GoalItalia: Dramma Boetius: al calciatore dell'Hertha Berlino è stato diagnosticato un tumore ai testicoli ?? - Mattia_Manca : RT @GoalItalia: Dramma Boetius: al calciatore dell'Hertha Berlino è stato diagnosticato un tumore ai testicoli ?? -

Madrid - Osasuna CALCIO - BUNDESLIGA 15:30- Hoffenheim 17:30 Schalke 04 - Augusta CALCIO - LIGUE 1 13:00 Lorient - Lille 15:00 Ajaccio - Clermont 15:00 Auxerre - Brest 15:00 Toulouse -...In Serie A occhio a Dessers in Lecce - Cremonese, in Bundesliga ci sono Kanga (), Kramaric (Hoffenheim) e Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach). In Premier League deve ancora ...Dopo la sosta per le Nazionali, ripartano i campionati con i club pronti a darsi battaglia fino all'inizio dei Mondiali. In Bundesliga, l'Hertha Berlino ...Il giocatore dell'Hertha, operato per un tumore ai testicoli diagnosticato qualche settimana fa, non dovrà sottoporsi alla chemioterapia.