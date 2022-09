Harry avvisato troppo tardi | l’ultimo fatale dispetto di Carlo per liberarsi di lui

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 settembre 2022)fuda suo padree non riuscì ad arrivare in tempo a Balmoral per salutare l’ultima volta la Regina. Le cause di questo ritardo restano ancora avvolte nel mistero, ma c’è chi ritiene che il Re abbia appositamente impedito al secondogenito di incontrare la nonna, temendo potesse strapparle qualche promessa sul punto di morte., il giallo sull’orario della morte della Regina Come è ormai noto,non giunse in tempo per vedere ancora viva Elisabetta II. Fino ad ora si sapeva che il Principe aveva perso l’aereo che trasportava William e Andrea a causa di una lite telefonica furibonda con. Ma pare che le cose non siano proprio andate così. Infatti, dal certificato di morte della Regina si apprende che Sua ...