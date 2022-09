Giovanni Ciacci on fire contro Marco Bellavia: “vergognati, hai detto una schifezza” (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ accesissimo lo scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia per quello che è successo in sede nomination. Il Bellavia infatti, è stato accusato da Giovanni Ciacci di aver usato una motivazione poco consona per fare il suo nome. Per chi non avesse visto quel momento ( era passata da poco l’una), Marco ha deciso di fare il nome di Giovanni Ciacci in sede nomination e ha spiegato che ha scelto il suo nome perchè con “la sua storia” sarà difficile che il pubblico lo faccia uscire dal gioco. Giovanni Ciacci non ha gradito e ha spiegato che la sua storia è uguale a quella di tutti gli altri. La discussione è stata interrotta da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) E’ accesissimo lo snella casa del Grande Fratello VIP 7 traper quello che è successo in sede nomination. Ilinfatti, è stato accusato dadi aver usato una motivazione poco consona per fare il suo nome. Per chi non avesse visto quel momento ( era passata da poco l’una),ha deciso di fare il nome diin sede nomination e ha spiegato che ha scelto il suo nome perchè con “la sua storia” sarà difficile che il pubblico lo faccia uscire dal gioco.non ha gradito e ha spiegato che la sua storia è uguale a quella di tutti gli altri. La discussione è stata interrotta da ...

