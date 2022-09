Florida: l'uragano Ian sconvolge lo Stato e fa almeno 15 morti (Di venerdì 30 settembre 2022) - La situazione è drammatica, migliaia di persone sono ancora intrappolate e il bilancio potrebbe essere peggiore. Ian, si è ulteriormente rafforzato ed ora si dirige verso la Corolina del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 settembre 2022) - La situazione è drammatica, migliaia di persone sono ancora intrappolate e il bilancio potrebbe essere peggiore. Ian, si è ulteriormente rafforzato ed ora si dirige verso la Corolina del ...

SkyTG24 : Uragano Ian in Florida, avvistato uno squalo che nuota tra le strade allagate. VIDEO - Agenzia_Ansa : Florida, Fort Myers devastata dall'uragano Ian. Case sott'acqua, automobili e barche ammassate dopo il suo passaggi… - Adnkronos : Uragano Ian in Florida, 17 morti: oltre 2,6 milioni di persone senza elettricità. #notizie - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Usa, l'#uragano #Ian si abbatte sulla #Florida: intere città sotto l'acqua' @MediasetTgcom24 - VinzDeCarlo1 : Biden:”La mia casa in Florida è stata distrutta dall’uragano ma meno gravemente perché sono vaccinato” -