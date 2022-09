F1 GP Singapore 2022, Russell: “Trovare il ritmo giusto è fondamentale” (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì positivo per Mercedes a Singapore, 17° appuntamento del Mondiale di F1 2022. Dopo aver piazzato Hamilton in 1^ posizione nelle prime prove libere, la Mercedes si posiziona in 3^ con George Russell che segue le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le monoposto tedesche proveranno a confermarsi nelle qualifiche di domani in programma alle ore 14. L’ex campione del Mondiale di Formula 2 2018 ha parlato ai microfoni di “Autosport”: “Ho bisogno di esaminare i dati della prestazione di Leclerc. Dobbiamo capire anche il ritmo della Red Bull. Sono abbastanza fiducioso per domani anche se siamo consapevoli che non sarà semplice”. L’inglese ha concluso l’intervista rispondendo alla domanda sul tema gomme:“Le gomme sono abbastanza sensibili. Penso che sarà un fine settimana interessante, si vedrà tanta ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Venerdì positivo per Mercedes a, 17° appuntamento del Mondiale di F1. Dopo aver piazzato Hamilton in 1^ posizione nelle prime prove libere, la Mercedes si posiziona in 3^ con Georgeche segue le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Le monoposto tedesche proveranno a confermarsi nelle qualifiche di domani in programma alle ore 14. L’ex campione del Mondiale di Formula 2 2018 ha parlato ai microfoni di “Autosport”: “Ho bisogno di esaminare i dati della prestazione di Leclerc. Dobbiamo capire anche ildella Red Bull. Sono abbastanza fiducioso per domani anche se siamo consapevoli che non sarà semplice”. L’inglese ha concluso l’intervista rispondendo alla domanda sul tema gomme:“Le gomme sono abbastanza sensibili. Penso che sarà un fine settimana interessante, si vedrà tanta ...

