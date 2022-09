Diane Kruger sarà Marlene Dietrich nella miniserie di Fatih Akin

fabiofusco76 : Marlene Dietrich: Fatih Akin dirigerà una miniserie sulla diva, con Diane Kruger - taologia : RT @CityOfStars2049: 'Inglorious Basterds' (2009) Dir. Quentin Tarantino Brad Pitt, Diane Kruger, Melanie Laurent, e uno sconosciuto Crist… -

sarà protagonista di una miniserie sulla vita di Marlene Dietrich diretta dal regista tedesco Fatih Akin . Basata sul libro biografico My Mother Marlene , scritto dalla figlia della ...Ha finito di girare il film su Marlowe di Neil Jordan dove recita cone Jessica Lange. Cosa ci può anticipare "Abbiamo finito di girare inverno scorso in Barcellona, posso dire che Neil ... Diane Kruger: da modella ad affermata attrice e produttrice di Hollywood Diane Kruger incarnerà l'icona di Hollwyood Marlene Dietrich in una miniserie in cinque parti scritta e diretta dal regista tedesco Fatih Akin. Diane Kruger sarà protagonista di una miniserie sulla vi ...Norman Reedus ha inaugurato la sua stella sulla Walk of fame accanto alla compagna Diane Kruger. La coppia, riservatissima, è apparsa felice e unita.