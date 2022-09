De Luca | “Dopo le elezioni la Meloni ha mostrato intelligenza ed equilibrio”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La vincitrice delle, la, hagrandeimmediatamenteil risultato elettorale, grande, prudenza. E’ consapevole della pesantezza dei problemi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in diretta Fb. “Avremo da affrontare una questione enorme che è l’aumento enorme delle bollette della luce e del gas – ha aggiunto – c’è da augurarsi che prevalga il senso di responsabilità da parte di tutti”. Per il governatore della Campania, Vincenzo De, sul “Mezzogiorno, che rischia di esser cancellato, è indispensabile che il nuovo governo apra una discussione sull’autonomia differenziata, uno dei punti chiave del programma elettorale della Lega”. De ...

GrandeFratello : Luca Salatino docet! Dopo il suo incredibile repertorio musicale, arrivano anche le lezioni di... coatto romano! ????… - luca_devito : RT @rep_milano: Simone Mattarelli trovato impiccato dopo l'inseguimento dei carabinieri. La famiglia: 'Riaprite le indagini' - rep_napoli : De Luca: 'Il Sud rischia di essere cancellato. Meloni? Dopo il voto grande intelligenza ed equilibrio' [aggiornamen… - naladrof53 : RT @lageloni: “Il capolavoro di Renzi” (Bello il pezzo di Luca Ricolfi su Repubblica. Le stesse cose che diceva Bersani nei comizi, ma do… - PAZZESKA97 : RT @DioBenedicaMe: Elenoire: dopo 24h pensa che Luca sia innamorato di lei. Gegia: pensa che un manzo turco con la sua metà degli anni sia… -

In studio c'è ancheBernabei, ad Lux Vide. 'È passato un anno dall'inizio delle riprese, ... Il popolo della Rete esultale parole di Yaman. Appuntamento per stasera con 'Viola come il mare', ...... commenta GianPellegrini , direttore di Quattroruote. Un quadro ancor più drammatico in ... nel 2050, 15 anniil previsto stop alla vendita di auto endotermiche, circolerebbero ancora vetture ...Arriva al cinema il 23 novembre il film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ecco il trailer ...VENEZIA - Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato oggi a Palazzo Balbi l'imprenditore veneziano Marco Zennaro, a lungo detenuto in Sudan a causa di una controversia ...