Covid oggi Italia, in risalita Rt e incidenza: report Iss (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Risalgono sia indice Rt che incidenza dei casi Covid in Italia. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale, l dato è “325 ogni 100.000 abitanti (23-29 settembre) contro 215 ogni 100.000 abitanti (16-22 settembre” secondo il report con i dati principali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “Nel periodo 7–20 settembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1, in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia”, viene evidenziato inoltre nel report. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero “è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 al 20 settembre contro Rt=0,87 al 13 settembre”, conclude il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Risalgono sia indice Rt chedei casiin. Per quanto riguarda l’settimanale, l dato è “325 ogni 100.000 abitanti (23-29 settembre) contro 215 ogni 100.000 abitanti (16-22 settembre” secondo ilcon i dati principali del monitoraggio-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “Nel periodo 7–20 settembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1, in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia”, viene evidenziato inoltre nel. Anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero “è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 al 20 settembre contro Rt=0,87 al 13 settembre”, conclude il ...

RegLombardia : Da oggi 30/09 i cittadini di età pari o superiore a 12 anni possono prenotare l’appuntamento per la quarta dose del… - WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - News24Italy : #Covid oggi Italia, in risalita Rt e incidenza: report Iss - DiesIlla2 : RT @madforfree: Cos’è la “permacrisi”? Una crisi sanitaria permanente, l’ossimoro in cui l’OMS vuol farci vivere. Un ossimoro in cui tutto… - attilascuola : RT @Gui1Cley: Gli stessi giornali mondiali che hanno mentito alla gente sul COVID oggi mentono dicendo che il ladro #Lula vincerà Bolsonaro… -