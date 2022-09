Covid | 34 479 nuovi casi in 24 ore 38 decessi

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.479, in calo rispetto a ieri (37.522), i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo… - bizcommunityit : Covid, le notizie di oggi. Il bollettino: 34.479 casi e 38 decessi, tasso 18,8%. DIRETTA - Miti_Vigliero : Covid #30settembre Dati giornalieri e variazione % rispetto a 7 giorni fa 183.059 tamponi tot 34.479 nuovi cont… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia 34.479 contagi e 38 morti: bollettino 30 settembre - #Ultime #Notizie #Covid… - vivereitalia : Covid, 34.479 i nuovi positivi e 30 decessi -

MILANO - Sono 34.i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 183.059 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzaemanato dal Ministero ...In Lombardia 6.252 casi, in Veneto 4.819 e in Piemonte 3.391 . Sono 34.i nuovi contagi (3mila in meno rispetto ieri) con 183mila tamponi ( - 15mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 38 decessi (+8) e un tasso di ...Un enorme drappo rosso sulla facciata della casa comunale di Martina Franca. Proprio dopo la domenica elettorale, quando il centrodestra ha nettamente battuto il centrosinistra di cui il sindaco ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...