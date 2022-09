Conferenza stampa Thiago Motta: «Attaccheremo e difenderemo insieme. La Juve…» (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del Bologna Thiago Motta presenta la partita contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le parole alla vigilia del match dello Stadium JUVENTUS – «Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo, insieme, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l’avversario è in possesso noi, tutti insieme dobbiamo difenderci A prescindere dall’avversario. Loro in difficoltà? Tutte le squadre nel campionato possono avere momento di crisi. Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti» TATTICA – «Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita» RANIERI – «E’ un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allenatore del Bolognapresenta la partita contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Le parole alla vigilia del match dello Stadium JUVENTUS – «Chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo,, quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l’avversario è in possesso noi, tuttidobbiamo difenderci A prescindere dall’avversario. Loro in difficoltà? Tutte le squadre nel campionato possono avere momento di crisi. Ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti» TATTICA – «Il modulo per me è importante ma non è la più importante. Per rispondere, davanti possiamo giocare anche a 4. Dipende dal momento della partita» RANIERI – «E’ un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente ...

