Colucci: “Juve Stabia pronta per il Crotone. I tifosi mi hanno emozionato” (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico della Juve Stabia, Leonardo Colucci, ha parlato in conferenza stampa della gara che si giocherà domani con il Crotone. Condizione – Due giorni di riposo sono stati concessi dopo diciotto giorni consecutivi di allenamento. E’ giusto allenarsi, ma il recupero è altrettanto importante. In settimana abbiamo avuto due, tre situazioni che abbiamo gestito, sono tutti arruolabili e tutti convocati, tranne Vimercati che ha avuto una contrattura e non sarà della partita. Dobbiamo valutare qualche situazione nella formazione: chi far giocare dall’inizio e chi far subentrare. Valuterò con lo staff tecnico e con quello sanitario. Il campionato è lungo, bisogna fare attenzione nelle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico della, Leonardo, ha parlato in conferenza stampa della gara che si giocherà domani con il. Condizione – Due giorni di riposo sono stati concessi dopo diciotto giorni consecutivi di allenamento. E’ giusto allenarsi, ma il recupero è altrettanto importante. In settimana abbiamo avuto due, tre situazioni che abbiamo gestito, sono tutti arruolabili e tutti convocati, tranne Vimercati che ha avuto una contrattura e non sarà della partita. Dobbiamo valutare qualche situazione nella formazione: chi far giocare dall’inizio e chi far subentrare. Valuterò con lo staff tecnico e con quello sanitario. Il campionato è lungo, bisogna fare attenzione nelle ...

