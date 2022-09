(Di venerdì 30 settembre 2022) La procura diha chiuso le indagini sui presunti concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore all'Statale di, in particolare nel settore della sanità. L'avviso di ...

Gazzettino : Massimo Galli, presunti «concorsi pilotati» alla Statale di Milano: chiusa l'inchiesta, c'è anche l'infettivologo - kheperura : RT @ilmessaggeroit: Massimo Galli, presunti «concorsi pilotati» alla Statale di Milano: chiusa l'inchiesta, c'è anche l'infettivologo https… - ilmessaggeroit : Massimo Galli, presunti «concorsi pilotati» alla Statale di Milano: chiusa l'inchiesta, c'è anche l'infettivologo - leccenews24 : Case-vacanze abusive in località “Marina dell’Aia”? Chiusa l’inchiesta con 49 indagati - CaleEuropaEdic : ?? Commissaria UE Vestager/Gazprom:'L'inchiesta ancora non è stata chiusa' ????? ?? #UE #azioni #decisioni #Gazprom… -

Agenzia ANSA

I pm Carlo Scalas e Bianca Eugenia Baj Macario hanno spacchettato l'in più fascicoli, ciascuno relativo a un concorso. "L'ipotesi accusatoria risulta fortemente ridimensionata rispetto a ...L'Ufficio Tecnico di Diso avrebbe rilasciato i permessi di costruire senza avere acquisito il parere della ... Chiusa inchiesta Università Milano, accuse Galli ridimensionate - Lombardia La procura di Milano ha chiuso le indagini sui presunti concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore all'Università Statale di Milano, in particolare nel settore della sanità. (ANSA) ...Massimo Galli e l'inchiesta, la procura di Milano ha chiuso le indagini sui presunti concorsi pilotati per i posti di professore e ricercatore all'Università Statale di Milano, in particolare nel ...