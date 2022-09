Caro bollette | se hai questi termosifoni in casa sei salvo | sennò dovresti cambiarli

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 30 settembre 2022) La stangata sulleè veramente tremenda. L’autorità sull’energia sottolinea come ledi ottobre e di novembre saranno veramente altissime. Ma a fare la differenza per quello che riguarda il riscaldamento sono propri. PixabayInfatti ci sono vari tipi die se si hanno inquelli sbagliati il rischio è di sprecare veramente tanto gas e di gettare via tanto danaro, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Isono fondamentali La chiusura dei rubinetti del gas da parte di Putin ha fatto impennare il costo del gas ma anche il costo dell’energia. PixabayProprio per questo per le famiglie e risparmiare diventa fondamentale. Gli esperti sottolineano come addirittura 9 milioni di famiglie italiane rischiano di finire in ...