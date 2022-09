Cane rimane di guardia alle macerie della casa distrutta I video (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Cane rimane a fare la guardia alle macerie di una casa distrutta dalle bombe: video girato a Dnipro dopo un bombardamento russo. L'animale sembra incapace di accettare la distruzione che è costata la vita a due bambini, alla madre e alla nonna (video tratto da Twitter) Leggi su panorama (Di venerdì 30 settembre 2022) Ila fare ladi unabombe:girato a Dnipro dopo un bombardamento russo. L'animale sembra incapace di accettare la distruzione che è costata la vita a due bambini, alla madre e alla nonna (tratto da Twitter)

RobinDeMartinos : @bagnariol_luca @VincenzoCarne10 @CruzLazio @Gondocrazia Bravissimo. Cruz più che un cane rimane un bastardo - mensmaxima : Sotto sotto Fiat ci dice che se non potrete usare la macchina elettrica per spostarvi vi rimane sempre l'utilizzo c… - erostiaco : #MartaFascina una vergogna al pregiudicato gli rimane solo di far eleggere un cavallo un cane una bestia - EmiliaGiordano6 : @valy_s @Gian59342003 In fondo alla cirinna' gli rimane sempre il cane milionario???????? - ecostanzi4 : RT @BluesGirl70: ...poi dice perché uno rimane da solo come un cane E lo credo bene Quale donna sana di mente starebbe accanto ad un defici… -