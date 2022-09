sportli26181512 : Roma, Dybala parte con la squadra: domattina Mourinho deciderà se schierarlo dal 1': Roma, Dybala parte con la squa… - interclubpavia : Calcio: Roma; provino ok per Dybala, contro l'Inter ci sarà - 1110487570__ : RT @Gazzetta_it: Roma, Dybala parte con la squadra: domattina Mourinho deciderà se schierarlo #InterRoma - PauloVinay : RT @Gazzetta_it: Roma, Dybala parte con la squadra: domattina Mourinho deciderà se schierarlo #InterRoma - Gazzetta_it : Roma, Dybala parte con la squadra: domattina Mourinho deciderà se schierarlo #InterRoma -

Giallorossi.net

Niccolò Ciatti è morto per un "trauma causato da un violentoalla testa che ha provocato un edema cerebrale". E' quanto ha affermato, davanti alla Corte d'Assise di, il medico legale Matteo Polacco, consulente della Procura capitolina, nel processo ...Se giocherà dal primo minuto domani contro l'Inter lo deciderà Mourinho (squalificato) in mattinata, ma la buona notizia per laè che le condizioni dell'argentino sono date in netto ... De Rossi: "I dati nel calcio non bastano. La Roma pensava di prendere un altro invece di Nanggolan solo perchè..." Niccolò Ciatti è morto per un «trauma causato da un violento calcio alla testa che ha provocato un edema cerebrale». È quanto ha affermato, davanti alla Corte d’Assise di Roma, il medico ...Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Inter-Roma, valevole per la 8.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre ...