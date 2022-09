Brutto inizio fratellista su Battisti (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’attesa, non particolarmente spasmodica, di scoprire chi sarà il garantista ministro della Giustizia di una destra che garantista non è stata mai, nemmeno quando comandava Berlusconi, l’unica notizia concreta dal fronte è che le pur smagrite riforme di Marta Cartabia sono state approvati in via definitiva. Tutt’attorno tira già un’aria che mette i brividi, per come rischia di peggiorare il clima. Ognuno cerca di estremizzare a proprio vantaggio un’immagine caricaturale, gutturale, dell’avversario così come preferisce immaginarselo, tipo le piccole Erinni che manifestano come se l’aborto fosse stato abolito, e nella foga se la pigliano persino con Boldrini. Identico l’odio in effige scatenato da Fratelli d’Italia alla notizia, senza conseguenze, che il Dap ha declassificato la carcerazione di Cesare Battisti da alta sicurezza a comune. “Ultimo soccorso al terrorismo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Nell’attesa, non particolarmente spasmodica, di scoprire chi sarà il garantista ministro della Giustizia di una destra che garantista non è stata mai, nemmeno quando comandava Berlusconi, l’unica notizia concreta dal fronte è che le pur smagrite riforme di Marta Cartabia sono state approvati in via definitiva. Tutt’attorno tira già un’aria che mette i brividi, per come rischia di peggiorare il clima. Ognuno cerca di estremizzare a proprio vantaggio un’immagine caricaturale, gutturale, dell’avversario così come preferisce immaginarselo, tipo le piccole Erinni che manifestano come se l’aborto fosse stato abolito, e nella foga se la pigliano persino con Boldrini. Identico l’odio in effige scatenato da Fratelli d’Italia alla notizia, senza conseguenze, che il Dap ha declassificato la carcerazione di Cesareda alta sicurezza a comune. “Ultimo soccorso al terrorismo ...

