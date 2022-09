Bayern | Nagelsmann risponde alle voci sull'esonero

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'Abbiamo cambiato molto nel nostro modo di giocare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'Abbiamo cambiato molto nel nostro modo di giocare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'Abbiamo cambiato molto nel nostro modo di giocare' - apetrazzuolo : BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'Abbiamo cambiato molto nel nostro modo di giocare' - napolimagazine : BAYERN MONACO - Nagelsmann: 'Abbiamo cambiato molto nel nostro modo di giocare' -

All'Allianz Arena la squadra di Juliansi è infatti imposta per 4 - 0 sul Bayer ... Con questi tre punti ilè ora a quota 15 accanto al Borussia Dortmund, per il momento a - 2 dall'...per ().: 'Sono ottimista per il futuro' 'Il potenziale che c'è dentro i giocatori mi rende positivo per il futuro. Abbiamo ancora molto nell'arsenale che non abbiamo ancora mostrato. ...Al Bayern sono sufficienti 39 minuti per sconfiggere il Leverkusen e ritrovare la vittoria in Bundesliga dopo 4 partite. Sane mette subito il match in discesa su assist di Musiala. Un'incertezza di Hr ...La Curva dei sostenitori bavaresi ha lanciato messaggi politici durante la partita di Bundesliga tra Bayern e Leverkusen ...