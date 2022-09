(Di venerdì 30 settembre 2022) La ZhejiangHolding compie una nuova incursione nel mondo dell'auto europea. La società cinese, fondata dall'imprenditore Li Shufu, ha acquisito il 7,6% dell', diventando uno dei maggioridella Casa di Gaydon. Nessun dettaglio. Lanon ha fornito dettagli sull'ammontare dell'nvestimento, né fatto sapere se le azioni sono state rilevate in occasione del recente aumento di capitale che ha portato l'azienda britannica a raccogliere nuove risorse per 654 milioni di sterline (quasi 745 milioni di euro al cambio attuale). Tuttavia, l'amministratore delegato della holding, Daniel Donghui Li, ha rivelato il proposito di avviare una collaborazione con il costruttore inglese reso famoso dalle auto della saga cinematografica di James Bond: Crediamo che con il nostro track record ...

La casa automobilistica di lusso britannica Aston Martin Lagonda ha annunciato di aver raccolto 654 milioni di sterline attraverso un'emissione di azioni, che verranno utilizzate per ridurre il proprio debito e investire nella sua crescita. Yew ... Aston Martin - Tra gli azionisti spunta la 'solita' Geely La Federazione si trova per la prima volta a dover gestire una presunta violazione al tetto di spesa. Duro Toto Wolff: "In ballo c'è la leadership della FIA" ...La società fondata da Li Shufu espande ulteriormente la sua presenza nel mondo dell'auto europea, con una nuova partecipazione di prestigio e l'obiettivo di una nuova collaborazione industriale ...