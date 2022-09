Amnesty International e Onu contro Facebook: “Ebbe un ruolo importante nella pulizia etnica contro i rohingya in Myanmar” (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando nel 2021 l’informatica francese Frances Haugen scelse di diventare una whistleblower, rivelando decine di migliaia di documenti interni di Facebook alla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal, il mondo capì per la prima volta il potere di influenza degli algoritmi sui comportamenti sociali. Con il nuovo rapporto di Amnesty International, Atrocità social: Meta e il diritto dei rohingya a una riparazione, l’impatto delle piattaforme digitali diventa misurabile attraverso un drammatico resoconto di violenza e vite umane perdute. Il rapporto, pubblicato il 29 settembre, è basato in parte sui Facebook Paper, i documenti interni resi pubblici da Frances Haugen, e denuncia come gli algoritmi di Facebook abbiano contribuito ai crimini perpetrati nel 2017 dalle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Quando nel 2021 l’informatica francese Frances Haugen scelse di diventare una whistleblower, rivelando decine di migliaia di documenti interni dialla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal, il mondo capì per la prima volta il potere di influenza degli algoritmi sui comportamenti sociali. Con il nuovo rapporto di, Atrocità social: Meta e il diritto deia una riparazione, l’impatto delle piattaforme digitali diventa misurabile attraverso un drammatico resoconto di violenza e vite umane perdute. Il rapporto, pubblicato il 29 settembre, è basato in parte suiPaper, i documenti interni resi pubblici da Frances Haugen, e denuncia come gli algoritmi diabbiano contribuito ai crimini perpetrati nel 2017 dalle forze ...

