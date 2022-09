Ambra e la frecciata ad Allegri: “Psicoterapia dopo ultimo ex” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho una cosa da dire. Se non avessi fatto 12 mesi di Psicoterapia, visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”. E’ la frecciata che Ambra Angiolini, dal palco di X Factor 2022, indirizza a Massimiliano Allegri, suo ex compagno. La relazione con l’attuale allenatore della Juventus si è chiusa circa un anno fa. “Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso col pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, aggiunge l’attrice e conduttrice rivolgendosi sul palco a Samuel, il concorrente che le ha dedicato la canzone ‘Riso con pollo’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho una cosa da dire. Se non avessi fatto 12 mesi di, visto l’ex, tu saresti il prossimo sicuramente”. E’ lacheAngiolini, dal palco di X Factor 2022, indirizza a Massimiliano, suo ex compagno. La relazione con l’attuale allenatore della Juventus si è chiusa circa un anno fa. “Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso col pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, aggiunge l’attrice e conduttrice rivolgendosi sul palco a Samuel, il concorrente che le ha dedicato la canzone ‘Riso con pollo’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

