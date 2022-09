All-star game in Serie A: notizia incredibile sul campionato italiano! (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Times sgancia la bomba e la notizia potrebbe veramente entusiasmare gli appassionati del mondo del calcio. Boehly Chelsea All-stars Secondo il quotidiano britannico il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, avrebbe proposto di creare una competizione che coinvolga i migliori giocatori dei principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga spagnola. Una sorta di All-stars League. Seppur con qualche critica, il progetto sarebbe in fase di studio e per il momento l’idea sarebbe quella di farli giocare in estate o durante la pausa invernale con le partite che si disputerebbero in giro per il mondo. Le ipotesi delle possibili squadre nel team della Serie A ci sono Chiesa, Dybala, Maignan e Leao, con Victor Osimhen a guidare l’attacco; l’Inghilterra con Haaland ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Times sgancia la bomba e lapotrebbe veramente entusiasmare gli appassionati del mondo del calcio. Boehly Chelsea All-s Secondo il quotidiano britannico il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, avrebbe proposto di creare una competizione che coinvolga i migliori giocatori dei principali campionati europei:A, Premier League, Bundesliga e Liga spagnola. Una sorta di All-s League. Seppur con qualche critica, il progetto sarebbe in fase di studio e per il momento l’idea sarebbe quella di farli giocare in estate o durante la pausa invernale con le partite che si disputerebbero in giro per il mondo. Le ipotesi delle possibili squadre nel team dellaA ci sono Chiesa, Dybala, Maignan e Leao, con Victor Osimhen a guidare l’attacco; l’Inghilterra con Haaland ...

