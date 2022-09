(Di venerdì 30 settembre 2022) Elettrico ma non solo.conferma la sua linea di pensiero e afferma che questa non può essere l’unica strada verso la decarbonizzazione dell’industria automobilistica. Servono altre soluzioni come, ad esempio, l’ibrido e l’idrogeno. In passato, il presidente della Toyota aveva già dichiarato che, a suo parere, c’era troppa sopravvalutazione verso le potenzialità delle

infoiteconomia : Akio Toyoda: “Difficile raggiungere il full-electric nel 2035” - periodicodaily : Akio Toyoda: “Difficile raggiungere il full-electric nel 2035” #AkioToyoda #AutoElettriche #motori @GallinaPatrizia -

Per, infatti, le elettriche impiegheranno più tempo a diventare mainstream di quanto i media vorrebbero far credere. Proprio per questo, Toyota continuerà ad offrire anche motorizzazioni ...In passato, non si può non ricordare la dichiarazione del numero uno del costruttore giapponese,, che aveva affermato che le elettriche erano sopravvalutate . La posizione di voler ...Lo Stato di New York intende seguire la strada della California per arrivare a vietare la vendita di nuove auto endotermiche dal 2035. Il tutto per consentire di abbattere le emissioni inquinanti del ...Akio Toyoda ha ribadito i suoi dubbi sulla corsa alle auto elettriche, ricordando che bisogna seguire anche altre strade sostenibili.