WTA Parma 2022: Jasmine Paolini sconfitta nei quarti di finale da Kovinic (Di giovedì 29 settembre 2022) Sfuma il sogno di raggiungere la semifinale nel WTA di Parma per Jasmine Paolini. La tennista toscana è stata sconfitta nei quarti di finale dalla montenegrina Danka Kovinic, numero 78 del mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Qualche rimpianto per l’azzurra, che ha avuto le sue occasioni, ma ha anche avuto numerosi problemi nei turni di servizio. Kovinic ha concesso ben tredici palle break alla toscana, che è riuscita a sfruttarne solamente tre. Come detto, Paolini ha sofferto molto al servizio ed in particolare con la seconda, con cui ha vinto appena il 15% dei punti. Break di Kovinic e controbreak di Paolini ad aprire la partita. Si segue poi l’andamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Sfuma il sogno di raggiungere la seminel WTA diper. La tennista toscana è stataneididalla montenegrina Danka, numero 78 del mondo, con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Qualche rimpianto per l’azzurra, che ha avuto le sue occasioni, ma ha anche avuto numerosi problemi nei turni di servizio.ha concesso ben tredici palle break alla toscana, che è riuscita a sfruttarne solamente tre. Come detto,ha sofferto molto al servizio ed in particolare con la seconda, con cui ha vinto appena il 15% dei punti. Break die controbreak diad aprire la partita. Si segue poi l’andamento ...

