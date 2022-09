"Una vettura è venuta a mancare". Scatta l'ironia social su Atac

InfoAtac : @mon_cla Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto - ilpost : «Una vettura è venuta a mancare causa guasto» - EmanueleForlani : @newyorker01 Adesso arriverà subito qualche immancabile genio, che magari non ha alcun tipo di rapporto con la citt… - MayPinkFlower : RT @InfoAtac: @mon_cla Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto - _cavallero : RT @InfoAtac: @mon_cla Buongiorno, una vettura è venuta a mancare causa guasto -

"Una vettura è venuta a mancare": Atac passa ai necrologi per giustificare le corse saltate Atac giustifica così la mancata corsa di un bus che ha scatenato ritardi e proteste tra gli utenti. Ma la frase ha scatenato l'ilarità in rete ...