Ucraina | missili sulle case a Dnipro | ucciso un bambino | Nuovi aiuti dagli Usa per oltre un miliardo di dollari | Finlandia chiude i

(Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev non smette di lavorare per organizzare uno scambio di 'tutti i rispettivi prigionieri' con la Russia. L'Ue propone il price cap solo al gas ...

... e il pericolo di schierarea raggio corto e intermedio in Europa'. Tali richiami sarebbero ...'col tentativo della Nato di lanciare lo sfruttamento tecnico - militare dell', e coltivare ...Kiev non smette di lavorare per organizzare uno scambio di 'tutti i rispettivi prigionieri' con la Russia. L'Ue propone il price cap solo al gas ...Alcuni missili russi hanno colpito nella notte un'area residenziale della città orientale di Dnipro. Tre civili, tra cui un bambino, sono stati uccisi.Un attacco missilistico russo ha colpito la città di Dnipro, nell'est dell'Ucraina: tre civili morti, tra cui un bambino.