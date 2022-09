Ucraina: attacco russo a Dnipro, uccisi 2 adulti e 2 bambini (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - I soccorritori hanno trovato il corpo di un altro bambino sul luogo dell'attacco missilistico russo della scorsa notte a Dnipro. Lo ha comunicato su Telegram Valentin Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk. "Nel luogo di un attacco missilistico a Dnipro, i soccorritori hanno trovato frammenti del corpo di un altro bambino - ha scritto Reznichenko - Finora, l'attacco notturno del nemico ha causato quattro vittime. I russi hanno ucciso due adulti e due bambini: un bambino di 8 anni e una bambina di 9 anni". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Kiev, 29 set. (Adnkronos) - I soccorritori hanno trovato il corpo di un altro bambino sul luogo dell'missilisticodella scorsa notte a. Lo ha comunicato su Telegram Valentin Reznichenko, capo dell'amministrazione militare regionale dipetrovsk. "Nel luogo di unmissilistico a, i soccorritori hanno trovato frammenti del corpo di un altro bambino - ha scritto Reznichenko - Finora, l'notturno del nemico ha causato quattro vittime. I russi hanno ucciso duee due: un bambino di 8 anni e una bambina di 9 anni".

